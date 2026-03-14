Сперцян высказался о победе «Краснодара» в матче с «Сочи»

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (1:2), в котором он оформил дубль.

– Ожидали, что будет непростой матч. Сейчас эмоций много. В первую очередь важно было победить. А по игре… Потом посмотрим. Главное, что взяли три очка.

– Почему такая слабая реализация?

– Хорошо, что есть моменты. Такое бывает в футболе. Настрой был правильный, а с реализацией ничего страшного. Главное, что создаём моменты.

– Волнение перед пенальти было?

– Волнение всегда присутствует. Сразу решил, как буду бить. И не стал менять решение, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 46 очков. Отрыв от второго места составляет четыре очка. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды девять очков в 21 матче.

