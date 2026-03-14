Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян высказался о победе «Краснодара» в матче с «Сочи»

Комментарии

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (1:2), в котором он оформил дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Окончен
1 : 2
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'     1:1 Игнатов – 88'     1:2 Сперцян – 90+5'    

– Ожидали, что будет непростой матч. Сейчас эмоций много. В первую очередь важно было победить. А по игре… Потом посмотрим. Главное, что взяли три очка.

– Почему такая слабая реализация?
– Хорошо, что есть моменты. Такое бывает в футболе. Настрой был правильный, а с реализацией ничего страшного. Главное, что создаём моменты.

– Волнение перед пенальти было?
– Волнение всегда присутствует. Сразу решил, как буду бить. И не стал менять решение, — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 46 очков. Отрыв от второго места составляет четыре очка. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды девять очков в 21 матче.

Материалы по теме
Сперцян — первый игрок в РПЛ, дважды набравший 10+10 за сезон с 2009 года

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android