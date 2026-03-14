«Арсенал» вырвал победу у «Эвертона» в концовке матча 30-го тура АПЛ

Завершён матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Эвертон». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Виктор Дьёкереш забил на 89-й минуте, Макс Доумен отметился голом на 90+7-й минуте.

После этой игры «Арсенал» с 70 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 43 очками находится на восьмом месте.

В своём следующем матче «канониры» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги 22 марта, «ириски» в следующем туре 21 марта дома сыграют с «Челси».