Монако — Брест. Прямая трансляция
Арсенал — Эвертон, результат матча 14 марта 2026, счёт 2:0, 30-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» вырвал победу у «Эвертона» в концовке матча 30-го тура АПЛ
Завершён матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Эвертон». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Дьёкереш – 89'     2:0 Доумен – 90+7'    

Виктор Дьёкереш забил на 89-й минуте, Макс Доумен отметился голом на 90+7-й минуте.

После этой игры «Арсенал» с 70 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 43 очками находится на восьмом месте.

В своём следующем матче «канониры» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги 22 марта, «ириски» в следующем туре 21 марта дома сыграют с «Челси».

