Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ с «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о минувшем матче 21-го тура Мир РПЛ с «Сочи», в котором его команда победила со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Окончен
1 : 2
0:1 Сперцян – 5'     1:1 Игнатов – 88'     1:2 Сперцян – 90+5'    

«Очень сложная игра. «Сочи» поменял схему, насытил центр. Тяжело давались моменты, но тем не менее считаю, что победили заслуженно, хорошо играли большую часть матча. Должны были забить второй мяч, чтобы успокоить игру и немного успокоить «Сочи». Рад, что отреагировали на последние поражения, было хорошее единение внутри команды, ребята хорошо тренировались. Важность этой победы трудно переоценить, это очень важно для нас», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 46 очков. Отрыв от второго места составляет четыре очка. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды девять очков в 21 матче.

