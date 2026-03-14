Осинькин раскритиковал судейство после поражения «Сочи» от «Краснодара» в 21-м туре РПЛ

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своих подопечных от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Решающий гол полузащитник Эдуард Сперцян забил на 90+5-й минуте с пенальти.

— Исходя из своих возможностей, сыграли неплохой матч. Были отрезки, когда соперник доминировал, но с нашей стороны нормальная, хорошая игра. Могли взять очки. Но… Для этого и придумали VAR.

— Как этот момент виделся со скамейки?

— Такие моменты может только VAR видеть. Ни судья, ни игроки, никто не видел. Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, со следующего тура начнут, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».