Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Осинькин раскритиковал судейство после поражения «Сочи» от «Краснодара» в 21-м туре РПЛ

Осинькин раскритиковал судейство после поражения «Сочи» от «Краснодара» в 21-м туре РПЛ
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своих подопечных от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Решающий гол полузащитник Эдуард Сперцян забил на 90+5-й минуте с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'     1:1 Игнатов – 88'     1:2 Сперцян – 90+5'    

— Исходя из своих возможностей, сыграли неплохой матч. Были отрезки, когда соперник доминировал, но с нашей стороны нормальная, хорошая игра. Могли взять очки. Но… Для этого и придумали VAR.

— Как этот момент виделся со скамейки?
— Такие моменты может только VAR видеть. Ни судья, ни игроки, никто не видел. Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, со следующего тура начнут, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

