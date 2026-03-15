Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Сити, результат матча 14 марта 2026, счёт 1:1, 30-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Вест Хэм Юнайтед» в 30-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер из Ашингтона.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 31'     1:1 Мавропанос – 35'    

Бернарду Силва вывел гостей вперёд на 31-й минуте, ответный мяч «Вест Хэма» на 35-й минуте забил Константинос Мавропанос.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 29 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 61 очком располагается на второй строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 22 марта на выезде встретятся с «Астон Виллой», «горожане» в своём следующем матче сыграют с «Арсеналом» в финале Кубка лиги 22 марта.

