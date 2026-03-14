Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Мало для красной». Арбитр Федотов — о фоле Вендела на Зобнине в матче «Зенит» — «Спартак»

Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о фоле полузащитника «Зенита» Вендела на игроке «Спартака» Романе Зобнине в матче 21-го тура РПЛ. Бразилец ударил соперника шипами в живот. Команды играют в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв. Резервный судья — Инал Танашев. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'    

«Жёлтая карточка Венделу — достаточно для этого эпизода. Нет амплитуды, просто тычок. Хорошо, что эпизод не пропустили. Провокации были, есть и будут, накал матча понятен. Совсем не заметить было нельзя, хорошо, что Танашев увидел это действие Вендела в сторону Зобнина. Будь удар акцентированнее, сильнее — можно было бы смотреть на красную. Но такого тычка для красной мало», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Соболев снова забил «Спартаку»! «Зенит» не хочет отпускать «Краснодар». LIVE
