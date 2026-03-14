«Мало для красной». Арбитр Федотов — о фоле Вендела на Зобнине в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о фоле полузащитника «Зенита» Вендела на игроке «Спартака» Романе Зобнине в матче 21-го тура РПЛ. Бразилец ударил соперника шипами в живот. Команды играют в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв. Резервный судья — Инал Танашев. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Жёлтая карточка Венделу — достаточно для этого эпизода. Нет амплитуды, просто тычок. Хорошо, что эпизод не пропустили. Провокации были, есть и будут, накал матча понятен. Совсем не заметить было нельзя, хорошо, что Танашев увидел это действие Вендела в сторону Зобнина. Будь удар акцентированнее, сильнее — можно было бы смотреть на красную. Но такого тычка для красной мало», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.