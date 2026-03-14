Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над «Сочи» в 21-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Краснодара» над «Сочи» (2:1) в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля.

«После того, как «Краснодар» в самом конце уже в компенсированное время забил победный гол, благодаря Васильеву, воспитаннику академии «Зенита», который вместо того, чтобы помочь «Зениту», помог «Краснодару», нарушив правила без всякой необходимости в своей штрафной площадке против Черникова, не владеющего мячом, и до него вообще бы мяч, думаю, не дошёл бы, ну, грубейшая ошибка, стало понятно, что «Краснодар» практически играл у себя дома, по реакции болельщиков.

Весь стадион встал и приветствовал в конечном итоге Сперцяна, который уверенно реализовал пенальти. По игре «Краснодар» всё правильно делал во втором тайме, пытаясь забить второй мяч, чтобы снять все вопросы. Но здесь нужно отдать должное «Сочи», что они очень здорово играли в обороне, хорошо стоял вратарь, выручал. Если бы вот так «Сочи» играл в чемпионате России в обороне, в первую очередь, они точно не были бы на последнем месте.

Поэтому «Краснодару» подфартило то, что они выиграли, повезло им просто. В конце концов, то давление, которое они оказывали в втором тайме, пусть и таким образом, но принесло результат. Потому что если бы Черников не оказался в штрафной площадке, и не было бы такого пенальти. Ну, а «Сочи» сыграл очень хороший матч вот таким способом. Из-за такой ошибки проиграли. И хотя я говорил уже, что у них шансов практически нет, но оказывается, 1% из 100% всегда имеется, чтобы забрать очки даже у лидера», — сказал Бубнов в своём телеграм-канале.