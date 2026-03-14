Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Спартак»: после первого тайма счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых

Комментарии

Завершился первый тайм матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. После первого тайма счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'    

На 45-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев открыл счёт, забив с пенальти.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Календарь РПЛ сезона-2025/2026
