Соболев отметил гол, забитый «Спартаку», надев плавательную маску для ныряния

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметил гол, забитый «Спартаку» в матче 21-го тура Мир РПЛ, надев плавательную маску для ныряния. Форвард поразил ворота красно-белых на 45-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Отметим, перед игрой «Спартак» выпустил ролик, в котором был представлен вымышленный бренд масок для снорклинга. На коробке с этой маской был изображён Соболев.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. После первого тайма счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

