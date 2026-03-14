«Нельзя не назначить». Арбитр Федотов — о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв.

«Очевидная длительная задержка со стороны Солари, это пенальти в ворота «Спартака» и жёлтая карточка. Для чего задерживать игрока, когда мяч улетает куда-то далеко — вопросы к игроку «Спартака».

Такое нельзя не назначить, фол был виден из космоса. А зачем так делать — такой вопрос и футболисту «Сочи» сегодня можно задать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.