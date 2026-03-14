Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нельзя не назначить». Арбитр Федотов — о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'    

«Очевидная длительная задержка со стороны Солари, это пенальти в ворота «Спартака» и жёлтая карточка. Для чего задерживать игрока, когда мяч улетает куда-то далеко — вопросы к игроку «Спартака».

Такое нельзя не назначить, фол был виден из космоса. А зачем так делать — такой вопрос и футболисту «Сочи» сегодня можно задать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android