Нападающий «Зенита» Соболев получил предупреждение за празднование в маске для ныряния

Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил жёлтую карточку за празднование гола в ворота московского «Спартака» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист реализовал пенальти и отпраздновал взятие ворот, надев маску для ныряния. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал игроку жёлтую карточку. Встреча проходит в эти минуты, «Зенит» выигрывает со счётом 1:0.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).