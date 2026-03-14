В ворота «Спартака» назначали пенальти во всех матчах после рестарта РПЛ

Арбитр Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота московского «Спартака» в игре с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым красно-белые нарушали правила в своей штрафной в каждом матче после рестарта чемпионата России. На данный момент счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в ворота «Спартака» 11-метровые удары исполняли игроки тольяттинского «Акрона» и «Сочи». Обе встречи закончились победой столичной команды — 4:3 и 3:2 соответственно.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.