Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ворота «Спартака» назначали пенальти во всех матчах после рестарта РПЛ

Комментарии

Арбитр Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота московского «Спартака» в игре с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым красно-белые нарушали правила в своей штрафной в каждом матче после рестарта чемпионата России. На данный момент счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

Ранее в ворота «Спартака» 11-метровые удары исполняли игроки тольяттинского «Акрона» и «Сочи». Обе встречи закончились победой столичной команды — 4:3 и 3:2 соответственно.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android