«Байер» — «Бавария»: Гарсия вывел «аспириновых» вперёд на шестой минуте

В эти минуты идёт матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играют леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступает Кристиан Дингерт из Таллихтенберга. На данный момент счёт 1:0 в пользу «аспириновых». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте Алеш Гарсия открыл счёт в этой игре и вывел «аспириновых» вперёд.

На данный момент «Байер» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «аспириновые» 21 марта на выезде встретятся с «Хайденхаймом», мюнхенцы в тот же день примут «Унион».