Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Солари, зачем ты это делаешь?» Мостовой — о пенальти в ворота «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о пенальти, который назначили в ворота красно-белых в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом». На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'    

«Очень неприятно было со стороны. Солари, зачем ты это делаешь? Мяч пролетает уже. Ну, держишь его чуть-чуть… Отпусти. Зачем? «Спартак» провёл хороший первый тайм, «Зенита» вообще не было на поле. Закон подлости, Солари нарушает… Да, это пенальти. Обидно, играли лучше», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

