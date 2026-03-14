Флик высказался перед матчем «Барселоны» с «Севильей» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался перед матчем своей команды с «Севильей» в 28-м туре испанской Ла Лиги. Встреча состоится 15 марта.

«На этой неделе у нас три матча, это очень важная неделя. Наша цель — выиграть все три встречи. Это будет непросто. «Севилья» уже показала нам свои сильные стороны, они высоко прессингуют, хороши в ситуациях один на один… Но хочу, чтобы моя команда играла уверенно и решительно», — приводит слова Флика Marca.

После 27 матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 67 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на четыре очка. «Севилья» заработала 31 очко и располагается на 13-й строчке.