И. Федотов объяснил, почему Соболев не получил вторую жёлтую карточку за эпизод с Умяровым

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему нападающий «Зенита» Александр Соболев не получил вторую жёлтую карточку после столкновения с полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым во встрече 21-го тура РПЛ. В качестве главного арбитра игру обслуживает Сергей Карасёв. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Соболеву правильно не показали карточку, которая могла бы стать второй, за столкновение с Умяровым. Это даже не фол. Не было удара Соболева локтем по лицу Умярову — да, рука выставлена, шёл в борьбу опасно. Но на мяч шли оба, и Умяров врезался Соболеву в подмышку. Это не фол, но Соболеву просто повезло, что Умяров на голову его ниже. Иначе бы попал в голову — и была бы вторая жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.