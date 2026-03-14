Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
И. Федотов объяснил, почему Соболев не получил вторую жёлтую карточку за эпизод с Умяровым

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему нападающий «Зенита» Александр Соболев не получил вторую жёлтую карточку после столкновения с полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым во встрече 21-го тура РПЛ. В качестве главного арбитра игру обслуживает Сергей Карасёв. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Соболеву правильно не показали карточку, которая могла бы стать второй, за столкновение с Умяровым. Это даже не фол. Не было удара Соболева локтем по лицу Умярову — да, рука выставлена, шёл в борьбу опасно. Но на мяч шли оба, и Умяров врезался Соболеву в подмышку. Это не фол, но Соболеву просто повезло, что Умяров на голову его ниже. Иначе бы попал в голову — и была бы вторая жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

