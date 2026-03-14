Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирона — Атлетик Бильбао, результат матча 14 марта 2026, счёт 3:0, 28-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Жирона» разгромила «Атлетик» в матче 28-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иосу Апестегия. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
1:0 Ринкон – 4'     2:0 Унаи – 77'     3:0 Эчеверри – 90+2'    

Первый мяч во встрече забил защитник «Жироны» Уго Ринкон на четвёртой минуте. На 77-й минуте полузащитник Аззедин Унаи удвоил преимущество хозяев. Полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри забил на 90+2-й минуте и установил окончательный счёт — 3:0.

После 28 матчей испанского чемпионата «Атлетик» из Бильбао набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 34 очка.

В следующем туре «Атлетик» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 22 марта, а «Жирона» на день раньше на выезде встретится с «Осасуной».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android