«Жирона» разгромила «Атлетик» в матче 28-го тура Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иосу Апестегия. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил защитник «Жироны» Уго Ринкон на четвёртой минуте. На 77-й минуте полузащитник Аззедин Унаи удвоил преимущество хозяев. Полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри забил на 90+2-й минуте и установил окончательный счёт — 3:0.

После 28 матчей испанского чемпионата «Атлетик» из Бильбао набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 34 очка.

В следующем туре «Атлетик» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 22 марта, а «Жирона» на день раньше на выезде встретится с «Осасуной».