Монако — Брест. Прямая трансляция
Айнтрахт — Хайденхайм, результат матча 14 марта 2026, счёт 1:0, 26-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Айнтрахт» минимально обыграл «Хайденхайм» в 26-м туре Бундеслиги
Завершён матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «Хайденхайм». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «орлы». встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс из Ганновера.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 0
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Калимуэндо – 53'    
Удаления: Кох – 73' / нет

Единственный гол в этом матче забил Арно Калимуэндо на 53-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 38 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Хайденхайм» с 14 очками находится на последнем, 18-м месте.

В следующем туре «Айнтрахт» 22 марта на выезде встретится с «Майнцем», «Хайденхайм» 21 марта примет «Байер».

