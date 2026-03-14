«Айнтрахт» минимально обыграл «Хайденхайм» в 26-м туре Бундеслиги

Завершён матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и «Хайденхайм». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «орлы». встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс из Ганновера.

Единственный гол в этом матче забил Арно Калимуэндо на 53-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 38 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Хайденхайм» с 14 очками находится на последнем, 18-м месте.

В следующем туре «Айнтрахт» 22 марта на выезде встретится с «Майнцем», «Хайденхайм» 21 марта примет «Байер».