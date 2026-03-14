И. Федотов высказался о назначении второго пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака», который реализовал нападающий «Зенита» Джон Дуран на 81-й минуте во встрече 21-го тура РПЛ. В качестве главного арбитра игру обслуживает Сергей Карасёв. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вопросов по пенальти нет — грубая игра, жёлтая карточка. Это не ошибка Карасёва. Скорее всего, он уже перевёл взгляд, так как пошёл пас. VAR правильно вмешался. Это пенальти за безрассудное действие. Если бы контакт был каким-то другим, просто столкновение, а не наступ, пенальти бы не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.