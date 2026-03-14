«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года

Московский «Спартак» не может обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года. В матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между командами красно-белые потерпели поражение на «Газпром Арене» со счётом 0:2.

В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в гостях 6 мая 2012 года со счётом 3:2.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).