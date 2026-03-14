«Меня только разозлило». Соболев — о ролике «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал своё празднование гола в ворота московского «Спартака» (2:0) в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. После взятия ворот футболист надел маску для ныряния. Ранее в видеоролике пресс-службы «Спартака» к матчу «рекламировалась» подобная маска.

«Посмеялись, сейчас вот я посмеюсь. Вообще не задевало, меня только разозлило. Спасибо пресс-службе или кто там делал этот фильм. Молодцы, в следующий раз так же пусть делают, только ещё что-нибудь пожёстче», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).