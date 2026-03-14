Кирьяков: глупые ошибки со стороны Солари и Ву с «Зенитом», так играть нельзя

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Прошедшая встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

«В первом тайме «Спартак» был сильнее. Был и контроль мяча, и инициатива. Они вели игру, а «Зенит» играл вторым номером. Удивительно, что «Спартак» выглядел сильнее. Но со стороны Солари и Ву были глупые ошибки. Нельзя в таких играх допускать такие ошибки! Наверняка же предупреждали после двух пенальти «Зенита» в Оренбурге. Игроки сами говорили, что надо быть аккуратнее и не давать повод арбитру назначать штрафные. Так играть нельзя. Зачем Солари хватал Сантоса?» — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.