Кирьяков: глупые ошибки со стороны Солари и Ву с «Зенитом», так играть нельзя

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Прошедшая встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«В первом тайме «Спартак» был сильнее. Был и контроль мяча, и инициатива. Они вели игру, а «Зенит» играл вторым номером. Удивительно, что «Спартак» выглядел сильнее. Но со стороны Солари и Ву были глупые ошибки. Нельзя в таких играх допускать такие ошибки! Наверняка же предупреждали после двух пенальти «Зенита» в Оренбурге. Игроки сами говорили, что надо быть аккуратнее и не давать повод арбитру назначать штрафные. Так играть нельзя. Зачем Солари хватал Сантоса?» — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

