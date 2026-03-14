Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Интер — Аталанта, результат матча 14 марта 2026, счёт 1:1, 29-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» не смог обыграть «Аталанту» в 29-м туре Серии А
Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 29-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Эспозито – 26'     1:1 Крстович – 82'    

Первый гол в матче забил Франческо Эспозито. Нападающий хозяев поля отличился в первом тайме на 26-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте форвард гостей Никола Крстович сравнял счёт.

На данный момент у «Интера» 68 очков. После 29 матчей команда возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Аталанта» с 47 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной» (22 марта), «Аталанта» примет «Верону» в этот же день.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»
