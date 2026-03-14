«Интер» не смог обыграть «Аталанту» в 29-м туре Серии А

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Франческо Эспозито. Нападающий хозяев поля отличился в первом тайме на 26-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте форвард гостей Никола Крстович сравнял счёт.

На данный момент у «Интера» 68 очков. После 29 матчей команда возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Аталанта» с 47 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Интер» сыграет на выезде с «Фиорентиной» (22 марта), «Аталанта» примет «Верону» в этот же день.