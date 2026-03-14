Губерниев: я говорил, что «Зенит» обыграет «Спартак»
Поделиться
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Прошедшая встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«Я говорил, что «Зенит» обыграет «Спартак»? Вот «Зенит» и обыграл! Выиграл по делу! Остальное — не самые важные детали!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.
В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).
