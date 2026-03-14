Губерниев: я говорил, что «Зенит» обыграет «Спартак»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Прошедшая встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

«Я говорил, что «Зенит» обыграет «Спартак»? Вот «Зенит» и обыграл! Выиграл по делу! Остальное — не самые важные детали!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).