Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Червиченко — о двух пенальти «Зенита»: другим командам бы рассмотрели только один эпизод

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл красно-белых со счётом 2:0. Оба гола санкт-петербургской команды были забиты с пенальти. В качестве главного арбитра игры выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Немного скучно, но всё по делу. Создавалась иллюзия, что «Спартак» больше двигается и прессингует. Но за это очков в таблице не прибавляется. Надо забивать. «Зенит» поймал свои моменты, пенальти все по делу. Может, другим командам бы рассмотрели только один эпизод, а не два. Но было за что поставить. Показалось, что у игроков «Спартака» недостаточно мастерства, чтобы на что-то претендовать. Вышел Рябчук на 10 минут — проиграл в скорости и получил карточку. С такими игроками они собираются куда-то доплывать? Смешно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

