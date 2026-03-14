Монако — Брест. Прямая трансляция
Боруссия Д — Аугсбург, результат матча 14 марта 2026, счёт 2:0, 26-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Аугсбург» в матче 26-го тура Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Аугсбург». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра матча выступил Бастиан Данкерт из Ростока.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
2 : 0
Аугсбург
1:0 Адейеми – 13'     2:0 Реджани – 59'    

Карим Адейеми открыл счёт в этой игре на 13-й минуте, Лука Реджани удвоил преимущество команды на 59-й минуте.

После этой игры «Боруссия» с 58 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Аугсбург» с 31 очком находится на девятом месте.

В следующем туре «шмели» 21 марта примут «Гамбург», «фуггеры» 22 марта дома сыграют со «Штутгартом».

