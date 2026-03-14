«Ростов» — «Динамо»: Виктор Мелёхин удалён на 17-й минуте

В эти минуты идёт матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Защитник хозяев поля Виктор Мелёхин удалён на 17-й минуте. Ранее нападающий бело-голубых Муми Нгамалё покинул поле из-за травмы на 11-й минуте встречи.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 27 набранных очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У команды 22 очка в 20 турах. В первом круге победу одержали игроки московского клуба (1:0).