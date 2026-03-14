«Зенит» в девятый раз подряд победил в домашнем матче РПЛ

«Зенит» со счётом 2:0 обыграл «Спартак» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, сине-бело-голубые в девятый раз подряд одержали победу в домашнем матче чемпионата России.

В рамках текущего розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые обыграли дома махачкалинское «Динамо» (4:0), «Пари Нижний Новгород» (2:0), «Оренбург» (5:2), московское «Динамо» (2:1), «Локомотив» (2:0), «Рубин» (1:0), «Акрон» (2:0), «Балтику» (1:0) и красно-белых. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде встретится с московским «Динамо» 22 марта.

«Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.