Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Динамо»: Рубенс удалён на 39-й минуте

В эти минуты идёт матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

Полузащитник «Динамо» Рубенс получил красную карточку 39-й минуте. Ранее нападающий бело-голубых Муми Нгамалё покинул поле из-за травмы на 11-й минуте встречи. Защитник хозяев поля Виктор Мелёхин получил красную карточку на 17-й минуте после вмешательства VAR.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 27 набранных очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У команды 22 очка в 20 турах. В первом круге победу одержали игроки московского клуба (1:0).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
