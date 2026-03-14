Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Мостовой: Солари сделал глупейший пенальти, весь первый тайм «Спартак» был лучше

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался после матча 21-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«В гостях «Спартак» выглядел лучше «Зенита» весь первый тайм. Это было видно. За исключением глупейшего пенальти, который сделал Солари. Это ужас. Зачем он дёргал? Мяч улетает непонятно куда. В перерыве «Зенит» сделал хорошие замены. Вышел Энрике, Дивеев вышел — молодец. И они полетели. «Зенит» забил второй, хотя, по мне, это не пенальти было. Потому что Педро сделал передачу и попал в ногу по инерции. Если бы он сделал до передачи или в момент, можно было придраться.

Вообще «Спартак» ничем не уступал. Не кажется ли мне, что у клуба неудачная полоса в начале второй половины сезона? Мы говорим о «Спартаке», это не просто неудачная полоса, а взлётная. Она длится 10-летиями», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Алексеевой.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

