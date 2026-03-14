«Ну что же вы, чёрт возьми, делаете?!» Генич — об удалении Мелёхина в игре с «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на удаление защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в матче с московским «Динамо» в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ну какая, блин, это красная в Ростове?! Ну что же вы, чёрт возьми, делаете?!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 27 набранных очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У команды 22 очка в 20 турах. В первом круге победу одержали игроки московского клуба (1:0).