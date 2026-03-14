Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дркушич прокомментировал победу над «Спартаком»

Комментарии

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич дал комментарий касательно победы своей команды в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Важнейшая победа для нас. Принципиальная игра с хорошим соперником. Первый тайм у нас не получился, как мы хотели, но такие игры надо выигрывать. Что мы и сделали. Двигаемся дальше.

Пообщались в перерыве друг с другом. Тренер сказал, что было не так. Во втором тайме было лучше движение, борьба. Второй тайм получился лучше. Мы первый тайм плохо двигались. Моментов практически не было. Когда отдали пас на нашего нападающего, он был один среди спартаковских защитников. В первом тайме не хватало интенсивности», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android