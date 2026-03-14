Защитник «Зенита» Дркушич прокомментировал победу над «Спартаком»

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич дал комментарий касательно победы своей команды в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

«Важнейшая победа для нас. Принципиальная игра с хорошим соперником. Первый тайм у нас не получился, как мы хотели, но такие игры надо выигрывать. Что мы и сделали. Двигаемся дальше.

Пообщались в перерыве друг с другом. Тренер сказал, что было не так. Во втором тайме было лучше движение, борьба. Второй тайм получился лучше. Мы первый тайм плохо двигались. Моментов практически не было. Когда отдали пас на нашего нападающего, он был один среди спартаковских защитников. В первом тайме не хватало интенсивности», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.