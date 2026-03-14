Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Педро: нам было важно отблагодарить болельщиков победой над «Спартаком»

Игрок «Зенита» Педро: нам было важно отблагодарить болельщиков победой над «Спартаком»
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Мы понимали, что будет сложная игра. В первом тайме допускали много потерь и контратак. Пенальти в конце тайма добавил эмоций. На второй тайм вышли в другом настроении. Создавали больше моментов. Справедливо заработали второй пенальти. Было очень важно победить в такой игре.

Никому не нравится терять очки. Такое иногда происходит. Сегодня подвели итог рабочей недели. Будем в хорошем настроении готовиться к матчу в Кубке.

Команда знала, что будет аншлаг. Понимали, что важно отблагодарить болельщиков победой. Весь стадион болеет за нас — это добавляет сил», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android