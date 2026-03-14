Игрок «Зенита» Педро: нам было важно отблагодарить болельщиков победой над «Спартаком»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:0).

«Мы понимали, что будет сложная игра. В первом тайме допускали много потерь и контратак. Пенальти в конце тайма добавил эмоций. На второй тайм вышли в другом настроении. Создавали больше моментов. Справедливо заработали второй пенальти. Было очень важно победить в такой игре.

Никому не нравится терять очки. Такое иногда происходит. Сегодня подвели итог рабочей недели. Будем в хорошем настроении готовиться к матчу в Кубке.

Команда знала, что будет аншлаг. Понимали, что важно отблагодарить болельщиков победой. Весь стадион болеет за нас — это добавляет сил», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.