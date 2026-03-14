Дркушич: Соболев хорошо играет за «Зенит» — только рад за него

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) оценил игру своего одноклубника Александра Соболева. В этой встрече нападающий реализовал пенальти.

«У Саши много эмоций. В последнее время он хорошо играет, забивает. Я только рад, что он забил. Каждый должен делать, как ему захочется», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).