Главная Футбол Новости

Дркушич: Соболев хорошо играет за «Зенит» — только рад за него

Комментарии

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) оценил игру своего одноклубника Александра Соболева. В этой встрече нападающий реализовал пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«У Саши много эмоций. В последнее время он хорошо играет, забивает. Я только рад, что он забил. Каждый должен делать, как ему захочется», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
Комментарии
