Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов отреагировал на удаление Мелёхина в матче «Ростов» — «Динамо»

Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в матче 21-го тура РПЛ с «Динамо». Команды играют в эти минуты на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский. На момент написания новости счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

«Несмотря на то что Мелёхин сыграл в мяч, это удаление. Его нога поднялась вверх, открытые шипы, попал выше голеностопа — в икроножную мышцу. Кукуян на VAR не совсем правильный ракурс показал Бобровскому, был ещё лучше, где видно, как прилетела нога. Об игровом столкновении здесь говорить не приходится. Не тот случай, когда некуда деть ногу. Мелёхин после игры в мяч мог опустить её вниз и избежать такого контакта. И это была бы жёлтая. А если бы по низу прошёлся, вообще без карточки было бы. Хорошо, что Бобровский не пропустил момент и показал хотя бы жёлтую. В динамике здесь было сложно понять, что делал Мелёхин. Момент для VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
И. Федотов объяснил, почему Соболев не получил вторую жёлтую карточку за эпизод с Умяровым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android