Дркушич высказался о большом количестве пенальти у «Зенита»

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) ответил на вопрос о большом количестве пенальти в пользу сине-бело-голубых.

«Не смотрели игру «Краснодара» в Сочи, но знали, что играют. Счёт не знали. Нам надо просто сконцентрироваться на своей игре, отдавать максимум. Хороший результат будет.

У «Зенита» больше всех пенальти? Значит, соперники нарушают больше в штрафной площади», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» пробил 11 пенальти. После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.