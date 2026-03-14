Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дркушич высказался о большом количестве пенальти у «Зенита»

Комментарии

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) ответил на вопрос о большом количестве пенальти в пользу сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Не смотрели игру «Краснодара» в Сочи, но знали, что играют. Счёт не знали. Нам надо просто сконцентрироваться на своей игре, отдавать максимум. Хороший результат будет.

У «Зенита» больше всех пенальти? Значит, соперники нарушают больше в штрафной площади», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» пробил 11 пенальти. После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

Материалы по теме
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android