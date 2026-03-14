«Должны были выигрывать». Дмитриев — о поражении «Спартака» от «Зенита»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми. Прошедшая встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Обидно, что проиграли. Должны были выигрывать. Надо посмотреть эпизод с пенальти. Второй я видел, так как был в раздевалке. Ву блокирует — куда ему ногу деть?» — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).