«Ротор» вырвал ничью в игре с «КАМАЗом», забив на 90+4-й минуте

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра матча выступил Матвей Заика. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Давид Караев во втором тайме на 70-й минуте. В конце встречи на 90+4-й минуте полузащитник челнинцев Илья Сафронов забил гол и принёс ничью своей команде.

После 24 матчей в Первой лиге «Ротор» набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «КАМАЗ» располагается на шестой строчке, у команды 34 набранных очка.