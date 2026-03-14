Игрок «Зенита» Педро: буду счастлив поехать с Бразилией на ЧМ — об этом мечтает каждый

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказал желание попасть в сборную Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

«Я делаю всё, что от меня зависит. Моя задача — хорошо играть за клуб, проявлять себя в «Зените» и рассчитывать, что это не останется незамеченным. Знаю, что времени до чемпионата мира осталось не так много. Каждый игрок мечтает надеть форму своей сборной — если это произойдёт, я буду счастлив. Если нет, я буду так же сильно болеть за ребят, которых вызовут. Бразилия — моя страна, моя сборная, всегда буду желать ей победы», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.