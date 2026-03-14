Форвард «Зенита» Соболев высказался о праздновании гола в ворота «Спартака»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о праздновании гола в ворота «Спартака» (2:0), забитом в матче 21-го тура Мир РПЛ между командами. Соболев реализовал пенальти в концовке первого тайма, после чего надел маску для ныряния.

«В таких матчах невозможно доминировать все 90 минут. «Спартак» — хорошая команда. Они играли первый тайм чуть лучше, чем мы. Во втором тайме было наоборот.

Не пытались поделить пенальти. Джон Джон взял мяч, чтобы подумали, что он бьёт. Запланировано было, что он бьёт пенальти.

Понимал о рисках празднования, думал, если забью условно на 10-й минуте, не буду так делать. Посмотрел на табло — была 43-я минута. Но понимал, что есть риски. После этого играешь аккуратнее», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.