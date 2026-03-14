Соболев заявил, что чувствует себя игроком основного состава «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, как оценивает своё текущее положение в команде. Футболист реализовал пенальти в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:0).
— За три матча три гола. Чувствуете себя игроком основы?
— Думаю, что да.
— Конкуренция с Дураном придаёт эту уверенность?
— Наверное, да, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.
В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).