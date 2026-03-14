«Детский сад!» Глушаков — о матче «Зенита» со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми, отметив пенальти в ворота гостей. Прошедшая встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Игру обсуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Ну, и? Мысли есть? Я же говорил, что будет «точка», но по делу… Детский сад!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).