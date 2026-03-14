Валерий Непомнящий: игроки «Зенита» и «Спартака» не привыкли к таким серьёзным матчам

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (2:0).

«Игра «Зенита» и «Спартака» соответствовала состоянию команд на сегодняшний день. Мастера большие, а с напряжением справиться не могут. Если в первом тайме «Спартак» было видно, то во втором — игры не было. «Зенит», наоборот, прибавил. Пенальти — это тоже футбол, что ж поделать. Но мне кажется, что команды играют ниже своего уровня, потому что не привыкли к таким серьёзным и важным матчам. «Зенит» играет без права на ошибку, а «Спартак» всегда в эпицентре внимания — это всегда оказывает большое давление и добавляет ответственности. И всё это подавляет уровень мастерства команд. Состав «Спартака» сильный, у «Зенита» — и вовсе звезда на звезде, но по игре — не очень», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.