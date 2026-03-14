Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: игроки «Зенита» и «Спартака» не привыкли к таким серьёзным матчам
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (2:0).

Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Игра «Зенита» и «Спартака» соответствовала состоянию команд на сегодняшний день. Мастера большие, а с напряжением справиться не могут. Если в первом тайме «Спартак» было видно, то во втором — игры не было. «Зенит», наоборот, прибавил. Пенальти — это тоже футбол, что ж поделать. Но мне кажется, что команды играют ниже своего уровня, потому что не привыкли к таким серьёзным и важным матчам. «Зенит» играет без права на ошибку, а «Спартак» всегда в эпицентре внимания — это всегда оказывает большое давление и добавляет ответственности. И всё это подавляет уровень мастерства команд. Состав «Спартака» сильный, у «Зенита» — и вовсе звезда на звезде, но по игре — не очень», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android