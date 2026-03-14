Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это даже не фол». Соболев объяснил эпизод с Умяровым
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался по поводу эпизода между ним и полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым в матче 21-го тура Мир РПЛ. Во время одного из единоборств форвард «Зенита» попал локтем в лицо Умярову. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«В моменте с Умяровым всё выглядело так, что нужно продолжить игру. Куда мне деть локоть? Отрезать? Я движения никакого не делал. По мне, это даже не фол», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

Материалы по теме
Соболев заявил, что чувствует себя игроком основного состава «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android