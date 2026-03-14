«Это даже не фол». Соболев объяснил эпизод с Умяровым

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался по поводу эпизода между ним и полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым в матче 21-го тура Мир РПЛ. Во время одного из единоборств форвард «Зенита» попал локтем в лицо Умярову. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«В моменте с Умяровым всё выглядело так, что нужно продолжить игру. Куда мне деть локоть? Отрезать? Я движения никакого не делал. По мне, это даже не фол», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).