Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно удалил Рубенса в матче «Ростов» — «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Динамо» Рубенса в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу бело-голубых.

«У меня вопросы по удалению Рубенса. Во-первых, я не увидел с его стороны безрассудных действий. Был лёгкий контакт вверху. Во-вторых, после падения Вахания держался за другую ногу — показывал, что больно левой ноге, а контакт был с правой. Думаю, Бобровский ошибся, грубой игры тут не было. У игрока «Динамо» не было скорости, он просто выпрыгнул вверх. Контакт был, но грубого характера не носил. Безрассудных действий на вторую жёлтую со стороны Рубенса я здесь не увидел», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.