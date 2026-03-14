Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно удалил Рубенса в матче «Ростов» — «Динамо»

Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Динамо» Рубенса в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

«У меня вопросы по удалению Рубенса. Во-первых, я не увидел с его стороны безрассудных действий. Был лёгкий контакт вверху. Во-вторых, после падения Вахания держался за другую ногу — показывал, что больно левой ноге, а контакт был с правой. Думаю, Бобровский ошибся, грубой игры тут не было. У игрока «Динамо» не было скорости, он просто выпрыгнул вверх. Контакт был, но грубого характера не носил. Безрассудных действий на вторую жёлтую со стороны Рубенса я здесь не увидел», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

