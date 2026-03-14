«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Сегодня, 14 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич, И. Петров, Титков, М. Петров, Йенне, Хиль.

ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.

После 20 туров чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Калининградский клуб также заработал 36 очков и располагается на пятой строчке.

В предыдущем туре команда Фабио Челестини разгромно уступила московскому «Динамо» со счётом 1:4, а подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).