Игрок «Спартака» Барко: первый пенальти стоил нам очень дорого

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о первом пенальти в ворота своей команды в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Очень обидно за результат. В первом тайме мы играли очень хорошо, до момента с пенальти всё прошло нормально. Да, нам немного не хватило, очень дорого стоил этот пенальти. Это очень быстрый эпизод, который происходит неосознанно. Солари немного игрока за футболку схватил, сделал это не специально. Но в играх такого масштаба такие эпизоды могут стоить победы», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).