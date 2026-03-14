Монако — Брест. Прямая трансляция
Ростов — Динамо, результат матча 14 марта 2026, счёт 0:1, 21-й тур РПЛ 2025/2026

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче с двумя удалениями
Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

Нападающий бело-голубых Муми Нгамалё покинул поле из-за травмы на 11-й минуте встречи. Защитник хозяев поля Виктор Мелёхин получил красную карточку на 18-й минуте после вмешательства VAR. Полузащитник «Динамо» Рубенс был удалён на 39-й минуте. Форвард гостей Константин Тюкавин открыл счёт на 45+5-й минуте.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 набранных очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У команды 22 очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
