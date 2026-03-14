«Бавария» вдевятером избежала поражения от «Байера» в 26-м туре Бундеслиги

Окончен матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступил Кристиан Дингерт из Таллихтенберга.

На шестой минуте Алеш Гарсия открыл счёт в этой игре и вывел «аспириновых» вперёд. На 42-й минуте у гостей красную карточку получил Николас Джексон. На 61-й минуте Гарри Кейн сравнял счёт, но взятие ворот отменили из-за игры рукой. На 69-й минуте Луис Диас забил ответный мяч «Баварии». На 84-й минуте у мюнхенцев за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Луис Диас. На 90+3-й минуте из-за офсайда был отменён гол Йонаса Хофмана.

После этой игры «Байер» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 67 очками возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «аспириновые» 21 марта на выезде встретятся с «Хайденхаймом», мюнхенцы в тот же день примут «Унион».