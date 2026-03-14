Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Байер — Бавария, результат матча 14 марта 2026, счёт 1:1, 26-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» вдевятером избежала поражения от «Байера» в 26-м туре Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступил Кристиан Дингерт из Таллихтенберга.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Гарсия – 6'     1:1 Диас – 69'    
Удаления: нет / Джексон – 42', Диас – 84'

На шестой минуте Алеш Гарсия открыл счёт в этой игре и вывел «аспириновых» вперёд. На 42-й минуте у гостей красную карточку получил Николас Джексон. На 61-й минуте Гарри Кейн сравнял счёт, но взятие ворот отменили из-за игры рукой. На 69-й минуте Луис Диас забил ответный мяч «Баварии». На 84-й минуте у мюнхенцев за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Луис Диас. На 90+3-й минуте из-за офсайда был отменён гол Йонаса Хофмана.

После этой игры «Байер» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 67 очками возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «аспириновые» 21 марта на выезде встретятся с «Хайденхаймом», мюнхенцы в тот же день примут «Унион».

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Не думаю об этом». Вингер «Баварии» Олисе — о шансах на «Золотой мяч»
