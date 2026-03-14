Игрок «Спартака»: мы очень быстро привыкли к новым требованиям Карседо

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о работе с главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.

«Расстановка без номинальных нападающих на матч «Зенитом» — идея тренера, а мы всегда выполняем то, что он говорит. По-моему, в первом тайме это отлично сработало, мы хорошо двигались.

Сейчас атмосфера в клубе в и в команде нормальная. Мы очень быстро привыкли к новым требованиям, идеям Карседо и его команды. И, мне кажется, мы хорошо начали их отрабатывать — нужно продолжать тренироваться», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.