Монако — Брест. Прямая трансляция
Игрок «Спартака»: мы очень быстро привыкли к новым требованиям Карседо

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о работе с главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Расстановка без номинальных нападающих на матч «Зенитом» — идея тренера, а мы всегда выполняем то, что он говорит. По-моему, в первом тайме это отлично сработало, мы хорошо двигались.

Сейчас атмосфера в клубе в и в команде нормальная. Мы очень быстро привыкли к новым требованиям, идеям Карседо и его команды. И, мне кажется, мы хорошо начали их отрабатывать — нужно продолжать тренироваться», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

Материалы по теме
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео
